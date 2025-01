BMW Aktie News: BMW steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 78,78 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 78,78 EUR nach oben. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 80,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 787.428 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 31,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 20,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,53 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,21 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,41 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,46 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 25.03.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,57 EUR je BMW-Aktie.

