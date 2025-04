BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 73,52 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 73,52 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 73,30 EUR. Bei 73,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 30.493 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 46,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 16,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,35 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,77 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 42,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

