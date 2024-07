BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 89,36 EUR nach.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 89,36 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 88,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170.697 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 22,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,54 EUR ab. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 3,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 4,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,58 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

