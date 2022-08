BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit KursVerlusten

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 74,29 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 73,56 EUR. Bei 73,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 25.606 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 26,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,93 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,71 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.770,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 08.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 16,76 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

