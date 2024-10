BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 77,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,7 Prozent auf 77,58 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 78,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 474.696 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 48,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 68,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 13,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,70 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,22 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,48 EUR je Aktie belaufen.



