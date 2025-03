BMW Aktie News: BMW am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 81,06 EUR zu.

Das Papier von BMW konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 81,06 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,20 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,06 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 220.848 Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 42,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 24,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 14.03.2025. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 42,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 13.05.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

