BMW Aktie News: BMW am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 76,98 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 76,98 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 76,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 238.704 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 49,84 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,58 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 10,91 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,00 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,70 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 13,87 EUR im Jahr 2024 aus.

