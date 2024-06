BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit KursVerlusten

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 89,18 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 89,18 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 89,02 EUR. Bei 90,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.123 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 29,35 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 86,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,96 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,78 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,25 EUR.

BMW veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 31.07.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

