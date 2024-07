BMW Aktie News: BMW am Mittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 88,08 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 88,08 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 86,78 EUR. Mit einem Wert von 87,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185.589 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 30,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 86,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,79 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,05 EUR für die BMW-Aktie.

Am 08.05.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

