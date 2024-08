BMW Aktie News: BMW tritt am Mittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 84,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 84,54 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,82 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 84,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,24 EUR. Bisher wurden heute 92.133 BMW-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,98 EUR am 05.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,15 EUR aus.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,74 Prozent zurück. Hier wurden 36,94 Mrd. EUR gegenüber 37,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

