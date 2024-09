BMW Aktie News: BMW reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 78,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 78,60 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 79,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,18 EUR. Zuletzt wechselten 724.813 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 31,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 68,58 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,70 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 13,87 EUR fest.

