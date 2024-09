BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 77,54 EUR.

Das Papier von BMW legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 77,54 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,74 EUR an. Bei 77,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 131.037 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 48,76 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,00 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,70 EUR für die BMW-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 01.08.2024. Es stand ein EPS von 4,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 13,87 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt letztendlich nach

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich