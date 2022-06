BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagvormittag ins Plus

Um 27.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 76,09 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,09 EUR an. Bei 75,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 33.283 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 24,23 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 12,59 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 102,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 31.142,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26.778,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte BMW die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,76 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com