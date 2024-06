BMW Aktie News: BMW zieht am Donnerstagvormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 88,08 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 88,08 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 88,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,94 EUR. Zuletzt wechselten 22.505 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (86,54 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 1,75 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,25 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,68 EUR je BMW-Aktie belaufen.

