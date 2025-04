Notierung im Blick

BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagmittag ins Plus

28.04.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 77,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:47 Uhr 1,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 77,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.253 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Am 30.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 39,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,38 Prozent. Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 85,32 EUR. Am 14.03.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 42,97 Mrd. EUR umgesetzt. Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 13.05.2026. Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 11,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie BMW-Aktie erhält von Morgan Stanley Bewertung: Overweight Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA Tesla-Aktie trotzdem stärker: Teslas Schwäche auf EU-Automarkt setzt sich fort - Senatorin attackiert Tesla

