BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 77,22 EUR nach oben.

Das Papier von BMW konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 77,22 EUR. Bei 77,30 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 76,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.820 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 39,60 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 18,47 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,32 EUR.

Am 14.03.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,25 Prozent zurück. Hier wurden 36,42 Mrd. EUR gegenüber 42,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

