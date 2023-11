BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 92,73 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 92,73 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 92,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 180.523 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,36 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 82,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 11,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 108,20 EUR an.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

