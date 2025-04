BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 73,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,6 Prozent auf 73,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 73,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 630.710 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 01.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 106,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 44,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,32 EUR.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,77 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

