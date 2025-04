BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 76,58 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 76,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 76,62 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 75,62 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,78 EUR. Bisher wurden heute 63.011 BMW-Aktien gehandelt.

Am 01.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,20 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 17,79 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 14.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,97 Mrd. EUR gelegen.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

