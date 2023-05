BMW Aktie News: BMW am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BMW 105,08 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:44 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 105,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.856 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,45 Prozent. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 34,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 106,05 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 04.05.2023. Das EPS belief sich auf 5,31 EUR gegenüber 15,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,07 EUR je BMW-Aktie.

Mercedes, Tesla und Co.: Studie offenbart Rückgang der Profitabilität von Autobauern

Blockchain Bundesverband-Chef: So wird sich der Kryptosektor im Jahr 2023 entwickeln

BMW-Aktie gibt etwas nach: Goldman hebt Ziel für BMW auf 120 Euro - 'Neutral'

