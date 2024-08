BMW Aktie News: BMW behauptet sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 83,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 83,90 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 84,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 83,66 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 329.126 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 37,49 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,98 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 7,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,82 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,59 EUR im Jahr 2024 aus.

