BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 79,30 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 79,30 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,86 EUR ab. Bei 80,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 554.921 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 45,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 68,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,00 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,70 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 36,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

