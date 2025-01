BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

BMW im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 78,76 EUR abwärts.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 78,76 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 78,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 321.774 BMW-Aktien.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 31,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,51 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,83 EUR.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 32,41 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 38,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 25.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,44 EUR fest.

