BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 101,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 101,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.843 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 103,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 2,60 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,57 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 99,00 EUR.

Am 15.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.522,00 EUR im Vergleich zu 27.471,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,18 EUR je Aktie belaufen.

