Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Mittag

Um 12:22 Uhr sprang die Boeing-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 153,92 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 155,50 EUR. Bei 155,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 1.511 Stück.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 25,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 41,52 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.

Boeing veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.681,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.998,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,357 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

