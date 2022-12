Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Freitagvormittag ein

Die Boeing-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 165,88 EUR. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 165,88 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 165,88 EUR.

Am 18.01.2022 markierte das Papier bei 201,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,55 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 109,60 EUR am 24.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.956,00 USD – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -7,834 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Experten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Boeing-Aktie profitiert: US-Kongress angeblich mit Vorschlag zur Rettung der Boeing 737 Max 10

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com