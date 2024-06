Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 182,98 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 182,98 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 183,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 178,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210.858 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. 46,21 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,71 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 14,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,29 USD aus.

Am 24.04.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,57 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,808 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

