Boeing Aktie News: Boeing am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 147,76 EUR zu. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 147,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,76 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 385 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 211,50 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 30,14 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.05.2022 bei 138,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 6,49 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 264,29 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.04.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,75 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 13.991,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.217,00 USD umgesetzt worden.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 5,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

