Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Vormittag positiv

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 134,00 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 134,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 35,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,21 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,00 USD je Boeing-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.04.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.217,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13.991,00 USD.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.07.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,796 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Juni 2022: Analysten sehen Potenzial bei Boeing-Aktie

Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Lufthansa- und Boeing-Aktien dennoch im Minus: Boeing liefert erste 787-9 im Sommer an Lufthansa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com