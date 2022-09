Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagmittag im Minus

Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 154,40 EUR abwärts. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,34 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 79 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 41,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing 0,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,86 Prozent zurück. Hier wurden 16.681,00 USD gegenüber 16.998,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -1,357 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

