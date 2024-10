Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 158,09 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 158,09 USD zu. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,47 USD. Bei 155,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 215.125 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 40,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,49 USD am 02.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 238,86 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --5,421 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Verluste in New York: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein