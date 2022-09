Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagmittag freundlich

Die Boeing-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 156,32 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 157,22 EUR. Bei 154,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 186 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,76 EUR ab. Mit Abgaben von 43,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16.681,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.998,00 USD erwirtschaftet hatte.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,356 USD je Aktie aus.

