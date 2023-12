Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 237,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,5 Prozent auf 237,50 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 237,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 237,74 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.113 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 242,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 175,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2022). Abschläge von 26,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 254,13 USD an.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 18.104,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.956,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -6,109 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

