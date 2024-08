Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag ab

Boeing im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 167,98 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 167,98 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 167,75 USD. Bei 168,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.158 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 37,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 159,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,92 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Boeing-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,75 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -4,048 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Gewinne in New York: So performt der Dow Jones aktuell