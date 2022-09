Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagmittag gesucht

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 157,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 158,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 771 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 23,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 45,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Boeing gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.998,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,356 USD je Aktie ausweisen dürften.

