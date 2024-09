Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 162,42 USD zu.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 162,42 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 164,50 USD. Bei 162,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 218.689 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2024 (156,70 USD). Abschläge von 3,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 239,57 USD.

Am 31.07.2024 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei -2,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,87 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -4,165 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

