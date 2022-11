Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die Boeing-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 168,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 169,38 EUR. Bei 169,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 50 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 53,56 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 209,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.10.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,18 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.956,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.278,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,995 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie dennoch etwas höher: Weniger Flugzeugauslieferungen im Oktober

Experten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa und VC verhandeln über Tarife bei Eurowings Discover - Reaktivierung von Airbus A380

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com