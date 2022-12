Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 174,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 174,50 EUR. Bei 171,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 2.511 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,00 EUR erreichte der Titel am 18.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 13,67 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit Abgaben von 60,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,50 USD.

Boeing gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -6,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15.956,00 USD gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.01.2023 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,925 USD ausweisen wird.

