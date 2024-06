Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag fester

Boeing im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 192,54 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 192,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 97.331 Boeing-Aktien.

Bei 267,54 USD markierte der Titel am 22.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (159,71 USD). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 20,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 241,86 USD aus.

Am 24.04.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,916 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

