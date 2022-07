Boeing Aktie News: Boeing verliert am Montagvormittag

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 134,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 134,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,82 EUR. Bisher wurden heute 17 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 206,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,74 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 108,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,00 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.217,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13.991,00 USD.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2023 5,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

