Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Mittag

Um 12:22 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 134,82 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 134,18 EUR. Bei 134,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 958 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 34,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit Abgaben von 23,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.07.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,40 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.681,00 USD – eine Minderung von 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.998,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Boeing die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,609 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Boeing-Aktie angepasst

Boeing-Aktie an der NYSE deutlich höher: Zulassung von Boeing 737 Max 10 verzögert sich wohl bis Sommer 2023

Boeing-Aktie im Minus: Boeing wird sich mit Börsenaufsicht über 200 Millionen Dollar Strafe einig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com