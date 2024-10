Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 148,13 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 80,61 Prozent Luft nach oben. Bei 146,28 USD fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,71 USD für die Boeing-Aktie.

Am 31.07.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,25 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 16,87 Mrd. USD, gegenüber 19,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,61 Prozent präsentiert.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 22.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -5,521 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

