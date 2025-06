Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 204,90 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 204,90 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 201,40 USD nach. Bei 202,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.166.097 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,80 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,78 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 58,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 220,33 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 19,50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,57 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,320 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing und Airbus könnten offenbar Aufträge aus Marokko gewinnen - Aktie uneins

Boeing-Aktie dennoch in Rot: Boeing mit mehr Großaufträgen im Mai

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingefahren