Boeing Aktie News: Boeing am Mittag mit Kursplus

Um 12.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 135,50 EUR. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,78 EUR an. Mit einem Wert von 134,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 928 Boeing-Aktien.

Bei 206,60 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 34,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,00 USD aus.

Am 27.04.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Boeing.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,811 USD je Boeing-Aktie.

