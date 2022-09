Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 04:22 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 158,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.436 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 206,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 108,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 45,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 16.681,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.998,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,370 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie im August 2022

Boeing-Aktie in Grün: Polen will Boeing-Militärhelikopter bestellen

Disney-Aktie, Boeing-Aktie & GM-Aktie: Diese Unternehmen könnten bald wieder Dividenden ausschütten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com