Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag höher

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 164,59 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 164,59 USD zu. Die Boeing-Aktie legte bis auf 164,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 164,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 77.891 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 159,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 239,71 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,048 USD je Boeing-Aktie stehen.

