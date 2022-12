Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag tiefer

Die Boeing-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 175,14 EUR. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,14 EUR ab. Bei 176,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.130 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,00 EUR erreichte der Titel am 18.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,76 EUR am 14.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 61,03 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 197,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.10.2022. Das EPS lag bei -6,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.956,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,925 USD je Boeing-Aktie stehen.

