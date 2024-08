Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag nahezu unbewegt

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 168,72 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 168,72 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,74 USD an. Bei 167,35 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 71.658 Boeing-Aktien.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 58,57 Prozent wieder erreichen. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,34 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,57 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,25 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.10.2024 gerechnet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,048 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag freundlich

Boeing-Aktie zieht an: Boeing hält Tempo bei Auslieferungen stabil