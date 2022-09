Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 2,6 Prozent auf 147,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 146,84 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,84 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 75 Boeing-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 206,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 28,43 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 34,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 16.681,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16.998,00 USD umsetzen können.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,370 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie auf Verkaufszetteln: Boeing liefert im August 35 Verkehrsflugzeuge aus

Aktien gefragt: Air India expandiert wieder - 30 neue Flieger von Airbus und Boeing

Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie im August 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com