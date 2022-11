Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag im Plus

Die Boeing-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 171,04 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 172,10 EUR. Bei 171,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 6.509 Aktien.

Bei 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,21 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 57,26 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,00 USD.

Am 26.10.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -6,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,834 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

